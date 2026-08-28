Ghana : le gouvernement annonce une revue indépendante du réseau électrique après deux perturbations

Le ministre John Abdulai Jinapor a annoncé le 25 août à Accra un examen complet des infrastructures électriques, quelques jours après une panne nationale liée selon GRIDCo à une faute sur la ligne Akosombo-Volta.

Le gouvernement ghanéen a annoncé le 25 août à Accra une revue complète du réseau électrique et des infrastructures du pays, présentée par le ministre de l’Énergie et de la Transition verte John Abdulai Jinapor comme un moyen d’obtenir une évaluation indépendante après plusieurs perturbations majeures du système.

Le 20 août vers 4 h 30, une faute majeure sur la ligne de transport Akosombo-Volta a provoqué une perturbation du système électrique national et des coupures dans plusieurs zones du Ghana. Selon Ghana Grid Company LTD. (GRIDCo), l’incident a entraîné le déclenchement automatique des unités d’Akosombo et de certaines centrales thermiques au titre des mécanismes de protection du réseau.

GRIDCo a indiqué que l’alimentation avait été rétablie dans toutes les zones touchées à 12 h 03 le même jour. L’entreprise publique a par ailleurs fait état d’opérations de restauration et de mesures de renforcement destinées à soutenir la stabilité du réseau de transport.

John Abdulai Jinapor a précisé avoir sollicité l’appui de l’ACEP pour cette revue, qu’il a décrite comme un second avis appelé à compléter le travail des ingénieurs ghanéens. L’exercice doit porter à la fois sur l’état des installations et sur leurs performances.

Le réseau ghanéen avait déjà connu une autre perturbation nationale le 29 juillet 2026. Après cet épisode, GRIDCo avait annoncé l’ouverture d’une enquête technique, ce qui replace la nouvelle revue dans une séquence de pannes rapprochées et d’examen plus large des infrastructures.