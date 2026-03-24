Niger et Algérie : relance du Conseil d’affaires bilatéral

Le ministre nigérien du Commerce et de l’Industrie, Abdoulaye Seydou, a ouvert lundi 23 mars 2026 à Niamey la cérémonie d’ouverture du Conseil d’Affaires lors de la 2e session de la Grande commission mixte nigéro-algérienne de coopération, destinée à relancer et à structurer les échanges commerciaux entre les deux pays par la mise en place d’outils facilitant les transactions et l’information des opérateurs économiques.

Créé le 16 mars 2017 à Niamey dans le cadre d’un partenariat entre la Chambre algérienne de commerce et d’industrie et la Chambre de commerce et d’industrie du Niger, ce conseil bilateral a pour vocation de promouvoir les échanges commerciaux, d’intensifier les coopérations industrielles et technologiques et d’attirer les investissements sur des secteurs stratégiques. Les organisateurs présentent cette instance comme un mécanisme de coordination public-privé pour identifier et promouvoir des projets concrets.

Lors de son allocution d’ouverture, Abdoulaye Seydou a insisté sur la nécessité d’un dispositif performant d’information et d’accompagnement pour les milieux d’affaires. Il a souligné que la valorisation des atouts respectifs — ressources naturelles et potentiel agricole du Niger, capacité industrielle et expérience d’investissement de l’Algérie — exige des actions opérationnelles afin que les opportunités identifiées se traduisent en partenariats économiques, emplois et création de valeur.

Interventions et attentes des parties prenantes

Le ministre algérien du Commerce extérieur et de la Promotion des Exportations, Kamel Rézig, a rappelé que la tenue de ce Conseil d’Affaires illustre un engagement conjoint des secteurs public et privé des deux pays. Selon lui, la rencontre doit servir de plateforme d’étude des projets et des opportunités commerciales, en s’appuyant sur les capacités communes pour identifier des opportunités susceptibles d’être mises en œuvre sur le terrain.

Pour sa part, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, Moussa Sidi Mohamed, a décrit la session comme une occasion de renforcer les coopérations économiques conformes aux orientations des autorités. Il a demandé la mise en place d’initiatives pratiques destinées à fluidifier les échanges et à apporter un soutien opérationnel aux opérateurs économiques, en insistant sur la nécessité d’adopter des mesures concrètes pour lever les obstacles actuels.

Les intervenants ont mis l’accent sur plusieurs axes prioritaires : information et sensibilisation des opérateurs, accompagnement technique et commercial, développement des liens industriels et touristiques, et création d’un environnement favorable aux investissements privés. Le ministre nigérien a par ailleurs assuré de l’engagement du gouvernement à travailler sur les conditions propices à l’investissement et à la promotion du secteur privé.

La session a réuni des représentants ministériels, des responsables des deux chambres de commerce, des chefs d’entreprises et des acteurs du secteur privé des deux pays, avec une photo de famille prise à l’issue de la cérémonie d’ouverture