Niger : deuxième session de la Grande Commission Mixte nigéro-algérienne de coopération

Niamey accueille du 21 au 24 mars 2026 la deuxième session de la Grande Commission Mixte nigéro-algérienne de coopération, une rencontre bilatérale destinée à approfondir les partenariats dans des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, les télécommunications et les finances, avec une première phase technique ouverte le 22 mars par une réunion d’experts.

La réunion des experts, qui a démarré dimanche 22 mars, a été conjointe et co-présidée par Boualem Chebihi, directeur général Afrique au ministère algérien des Affaires étrangères, et par Souleymane Issakou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Niger. Les délégations réunissent des représentants de plusieurs départements ministériels des deux pays afin d’examiner l’état d’avancement des projets bilatéraux et les axes prioritaires de coopération.

Les discussions techniques ont porté sur l’évaluation de projets en cours et sur l’identification de nouvelles opportunités de partenariat. L’agenda comporte notamment l’analyse des programmes dans les domaines de l’énergie — production et interconnexions — des infrastructures routières et portuaires, du développement des réseaux de télécommunications et des mécanismes de financement et d’investissement.

Préparation d’une session de haut niveau pour finaliser accords et recommandations

Cette phase technique précède la tenue d’une session de haut niveau qui sera co-présidée par les Premiers ministres des deux pays, Ali Mahaman Lamine Zeine pour le Niger et Sifi Ghrieb pour l’Algérie. L’objectif annoncé des travaux est de finaliser des documents, accords et recommandations issus des travaux d’experts en vue d’une soumission aux chefs d’État concernés.

Les autorités nigériennes et algériennes ont axé les échanges sur des projets structurants susceptibles de renforcer la coopération bilatérale et d’optimiser la coordination régionale. Les experts ont échangé sur les modalités de mise en œuvre, les calendriers prévisionnels et les modalités de financement, ainsi que sur les mécanismes institutionnels nécessaires au suivi des accords.

La tenue de cette seconde session intervient après une visite de travail du président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, en Algérie, à l’invitation du président Abdelmadjid Tebboune. Les deux pays ont rappelé leur volonté d’entretenir des relations basées sur la solidarité, le bon voisinage et l’intégration régionale, selon les éléments communiqués par les services diplomatiques.

Au terme de la visite du Premier ministre algérien à Niamey, les autorités ont indiqué qu’une série d’accords devrait être signée et que des mécanismes de coopération seraient renforcés dans des domaines d’intérêt commun, sans préciser dans l’immédiat le nombre exact des textes ni le calendrier de signature.