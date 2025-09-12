Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

L’ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karki, 73 ans, doit être nommée à la tête d’un gouvernement provisoire pour succéder au Premier ministre KP Sharma Oli, démissionnaire après des émeutes, a annoncé vendredi 12 septembre la présidence. Selon Kiran Pokharel, conseiller du président Ram Chandra Paudel pour la presse, «le président Ram Chandra Paudel va nommer Sushila Karki Première ministre après accord de toutes les parties», et elle prêtera serment en soirée, a-t-il déclaré à l’AFP.