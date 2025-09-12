Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

PAR PAYS
Au Népal, le président et le chef de l’armée reçoivent vendredi 12 septembre l’ancienne présidente de la Cour suprême Sushila Karki et une figure de la contestation pour évoquer la transition ouverte par la chute du gouvernement mardi, ont indiqué des manifestants. « Une réunion est prévue cet après-midi entre le président, le chef de l’armée, l’ex‑présidente de la Cour suprême Sushila Karki, notre représentant Sudan Gurung et un constitutionnaliste », a déclaré à l’AFP Nimesh Shrestha, porte‑parole des manifestants.

