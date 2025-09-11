PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Népal : l’ex-cheffe de la Cour suprême pressentie aux commandes de la transition

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

Népal: Sushila Karki, ex-cheffe de la Cour suprême, bientôt Première ministre

Guerre en Ukraine : Tokyo durcit les sanctions contre la Russie

Salariés sud-coréens arrêtés aux États-Unis de retour en Corée du Sud

Drones en Pologne : Paris convoque l’ambassadeur russe

Népal: rencontre décisive vendredi entre le chef de l’armée et le président

Taïwan: la Défense réclame un budget exceptionnel jusqu’à 28 milliards d’euros

VOIR TOUS LES FLASHS

Sushila Karki, 73 ans et ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, est pressentie pour prendre la tête de la transition ouverte par la démission du Premier ministre KP Sharma Oli, consécutive aux graves émeutes survenues dans le pays, a indiqué à l’AFP un représentant des manifestants. « À l’heure où je vous parle, le nom de Sushila Karki arrive en tête de ceux cités pour diriger le gouvernement provisoire », a déclaré Rakshya, qui a participé aux discussions avec l’armée, ajoutant que « nous attendons que le président prenne une décision ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!