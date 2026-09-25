«Ne me trahissez pas», Mourinho aux joueurs du Real Madrid
De retour sur le banc du Real Madrid après 13 ans d’absence, José Mourinho entend instaurer une relation fondée sur la confiance et la discipline. Le technicien portugais a prévenu ses joueurs : certaines règles seront strictement non négociables.
José Mourinho n’a pas tardé à afficher ses principes depuis son retour au Real Madrid. Le technicien portugais souhaite notamment établir une relation de confiance avec son vestiaire, tout en imposant un cadre clair à l’ensemble de son groupe. Dans l’émission Bet It Drives, l’entraîneur madrilène a expliqué le sens de l’avertissement adressé à ses joueurs. « Quand je dis « ne me trahissez pas », je parle évidemment de football. Ne me trahissez pas, et je serai toujours là pour vous », a déclaré Mourinho, dans des propos rapportés par ESPN.
Pour le Portugais, certaines règles doivent s’appliquer à tout le monde, quel que soit le statut du joueur. La ponctualité fait notamment partie de ces exigences. « Il y a des règles qui ne sont pas négociables », a-t-il insisté. Avant de donner un exemple concret : « Si vous arrivez à 9 h, c’est 9 h pour tout le monde. Si vous arrivez à 9 h 15, même si vous êtes une superstar, c’est impossible. » Mourinho assure toutefois vouloir laisser suffisamment de liberté à ses joueurs pour s’exprimer. « Je ne l’accepte pas… Mais il faut aussi leur donner la liberté de s’exprimer », a-t-il ajouté. Le message est donc clair : au Real Madrid, le statut ne permettra pas de déroger aux règles fixées par le nouvel entraîneur.
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