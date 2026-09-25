Éliminatoires CAN 2027 : le Mozambique freine le Sénégal pour les débuts de Vieira (1-1)

Pour la première de Patrick Vieira, les Lions ont mené par Nicolas Jackson avant l’égalisation de Geny Catamo juste avant la pause.

Le Sénégal a concédé un nul 1-1 face au Mozambique, vendredi 25 septembre à Maputo, lors de la première journée du groupe J des éliminatoires de la CAN 2027. Les Lions de la Teranga laissent deux points dès la première sortie de Patrick Vieira comme sélectionneur.

Les Sénégalais ont dominé la première période et ouvert le score à la 32e minute. Lancé par un centre d’Abdallah Sima, Nicolas Jackson a contrôlé dans la surface avant de tromper le gardien mozambicain d’un ballon piqué.

Le Mozambique a répondu dans le temps additionnel de la première période. Geny Catamo a égalisé d’une frappe de l’extérieur de la surface à la 45e+2, envoyant les deux équipes aux vestiaires sur le score de 1-1.

Le Sénégal a conservé davantage le ballon après la pause, sans retrouver la même capacité à déséquilibrer la défense adverse. Vieira a notamment lancé Ibrahim Mbaye, Idrissa Gana Gueye et Boulaye Dia, mais le score n’a plus évolué.

Nommé sélectionneur du Sénégal le 18 août, Patrick Vieira dirige une équipe nationale pour la première fois de sa carrière. Le groupe J comprend également le Soudan et l’Éthiopie.