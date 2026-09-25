Léon XIV alerte sur le risque d’un « paradis de machines » dominé par l’IA

À l’Élysée, le pape Léon XIV a placé l’intelligence artificielle au centre de son premier discours en France et appelé à préserver la dignité humaine face au progrès technologique.

Le pape Léon XIV a mis en garde vendredi 25 septembre 2026, à l’Élysée, contre un « paradis de machines » susceptible d’envahir et de conditionner la vie quotidienne. Devant Emmanuel Macron, les autorités françaises et le corps diplomatique, il a appelé à former les esprits au discernement éthique pour que le progrès technologique respecte la dignité humaine et les libertés fondamentales.

Cette prise de position ouvre une visite de quatre jours à Paris, Lourdes et Metz, la première visite d’État d’un pape en France depuis 18 ans. Elle prolonge Magnifica Humanitas, sa première encyclique publiée en mai, dans laquelle il réclame un encadrement solide de l’intelligence artificielle et demande aux développeurs de servir le bien commun plutôt que le seul profit.

Le pontife a également averti que la science et la technologie, lorsqu’elles ne sont pas guidées par une réflexion éthique, peuvent répondre à des attentes immédiates tout en détournant l’être humain du bien commun. Il a demandé que la protection de la vie et des droits fondamentaux accompagne les transformations technologiques.

Sur le terrain de la sécurité internationale, Léon XIV a appelé à l’interdiction des armes nucléaires. Il a affirmé que la paix ne repose pas sur un équilibre des forces, mais se construit par le dialogue et la justice, avant d’exhorter la France à défendre le multilatéralisme.