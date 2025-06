Naufrage: treize morts à la frontière entre le Bénin et le Niger

- Publicité-

Un drame s’est produit mercredi 25 juin 2025 sur le fleuve Niger, marquant la frontière entre le Bénin et le Niger. Une pirogue, transportant essentiellement des ressortissants nigériens, a chaviré entre les villes de Gaya (Niger) et Malanville (Bénin), provoquant la mort de treize personnes.

Des recherches sont toujours en cours pour retrouver d’éventuels disparus. Le nombre exact de passagers reste inconnu, mais plusieurs survivants ont pu être secourus, ont confirmé des sources locales le jeudi 26 juin.

Un passage devenu périlleux

Depuis la fermeture du pont de Gaya par les autorités nigériennes il y a deux ans, le fleuve Niger est devenu le seul point de passage entre les habitants deux pays voisins. Cette fermeture étant motivée par des tensions diplomatiques: Niamey accuse Cotonou d’héberger des forces militaires françaises.

La fermeture des frontières a contraint les populations à recourir à la voie fluviale, souvent dans des conditions précaires. Les traversées en pirogue sont devenues monnaie courante, malgré les risques. Surchargées, mal entretenues et peu sécurisées, ces embarcations restent le principal moyen de transport pour les populations riveraines, en quête de mobilité ou de commerce transfrontalier.

Si les causes exactes du naufrage restent à déterminer, ce drame met une nouvelle fois en lumière la fragilité des liaisons entre les deux pays et l’urgence d’un encadrement plus strict des traversées fluviales. Les autorités béninoises et nigériennes n’ont, pour l’heure, pas officiellement réagi.