Muriel Robin : « Je vais venir pour te tuer » à sa mère

Muriel Robin, star du spectacle vivant et comédienne reconnue, a évoqué plusieurs épisodes marquants de son parcours lors d’interviews récents, revenant sur son addiction à l’alcool, des pensées suicidaires et une relation familiale conflictuelle. Figure des années 1980 révélée par La Classe et le Théâtre de Bouvard, elle a depuis rempli le Zénith de France avec des spectacles qui ont marqué le public et a entamé, dès les années 2000, une transition vers le cinéma et la télévision.

Au cinéma, Muriel Robin a interprété des rôles dans des films comme Marie-Line et Les Visiteurs 2 et a campé la figure dramatique de Marie Besnard, l’empoisonneuse. À la télévision, elle s’est distinguée dans des productions telles que Ni reprise, ni échangée et Master Crimes. Malgré une carrière saluée par le public, elle a régulièrement raconté des périodes de grande souffrance personnelle.

Lors d’un entretien sur le plateau de Canal+ dans l’émission Clique le 28 septembre 2025, Muriel Robin a confié avoir traversé une longue phase de détresse. Elle y a évoqué des pensées suicidaires et un sentiment d’invisibilité lié, selon elle, à la place réservée aux personnes homosexuelles dans le milieu du cinéma.

Confidences sur l’addiction, les idées noires et les relations familiales

Dans Les Rencontres du Papotin, diffusé ce samedi 21 février sur France 2, la comédienne est revenue plus longuement sur son rapport à l’alcool et sur sa vie intime. Elle a reconnu avoir lutté contre une addiction de longue durée et expliqué pourquoi elle témoigne fréquemment sur la question des femmes alcooliques. Selon elle, cette dépendance a été une épreuve majeure qui a laissé des traces dans sa vie professionnelle et personnelle.

Sur le plateau de Clique, Muriel Robin avait déclaré : “Il y a quelque chose de l’ordre du désir, de sexuel. Quand on est homosexuels, on n’est pas désirable, on n’est pas pénétrable. Et quand on n’est pas pénétrable dans le cinéma, on ne vaut rien.” Elle a ajouté : “À 50 ans, je n’en pouvais plus. J’étais au bout. Je me suis dit : ‘Je ne vais pas tenir, je ne vais pas tenir plus’. Et puis, il y a eu quelque chose qui s’est passé dans ma vie, ça m’a traversé l’esprit. Je suis morte pendant 30 ans. J’ai rempli des salles, j’ai rendu des gens heureux, mais… Je n’étais rien.”

Lors de son passage aux Rencontres du Papotin, Muriel Robin a aussi abordé la relation difficile avec sa mère et une enfance marquée par un manque d’affection. Elle a expliqué que l’absence d’expressions d’amour au sein de sa famille s’expliquait par des habitudes familiales : “S’ils ne le disaient pas, c’est qu’ils étaient dans une famille où on ne l’avait pas dit.” Elle a toutefois précisé avoir appris à exprimer aujourd’hui ses sentiments et à dire “Je t’aime” aux personnes qui comptent pour elle.

Interrogée sur d’éventuelles pensées violentes envers sa mère, la comédienne a répondu avec franchise qu’elle avait, à un moment, formulé une menace verbale : “Oui, une fois. Je lui ai même dit… c’est affreux… je lui ai dit ‘je vais venir pour te tuer’, et je lui ai dit ‘je prendrai le cendrier qui est sur la table du salon et je te tuerai de dos’.”

Muriel Robin a indiqué ne pas être fière de ces paroles et les a rattachées à un état de grande souffrance et de colère. Elle a enfin déclaré avoir réussi, par la suite, à apaiser ses rapports familiaux et à enterrer la hache de guerre avec sa mère.