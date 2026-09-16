Espagne : De la Fuente prolonge jusqu’en 2030 après le sacre mondial

Le sélectionneur champion du monde a trouvé un accord pour rester à la tête de la Roja deux années supplémentaires, jusqu’au Mondial 2030 coorganisé par l’Espagne.

Luis de la Fuente a trouvé un accord pour prolonger son contrat avec la sélection espagnole jusqu’à la Coupe du monde 2030. Le technicien de 65 ans, engagé jusque-là jusqu’à l’Euro 2028, doit ainsi rester aux commandes de la Roja pour la défense de son titre mondial.

La prolongation de deux ans a été révélée mardi 15 septembre par la radio publique RNE et rapportée par Reuters. Elle intervient moins de deux mois après le sacre de l’Espagne au Mondial 2026, remporté le 19 juillet face à l’Argentine.

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De la Fuente avait déjà conduit l’Espagne au titre en Ligue des nations en 2023 puis à l’Euro 2024. Le Mondial 2026 a ajouté un troisième trophée majeur à son mandat commencé en décembre 2022.

La Fédération espagnole indiquait le 9 septembre que le sélectionneur comptait 38 victoires en 50 matches à la tête de l’équipe nationale, soit 78 % de succès. La RFEF soulignait également une série de 38 rencontres sans défaite après la finale mondiale.

Le nouveau bail doit couvrir la Coupe du monde 2030, que l’Espagne coorganisera avec le Portugal et le Maroc. La Roja abordera donc le tournoi à domicile avec le même sélectionneur que lors de son deuxième titre mondial.

Avant cette échéance, l’Espagne retrouvera la compétition le 26 septembre à Wembley contre l’Angleterre pour son premier match de Ligue des nations, avant de recevoir la Croatie le 29 septembre.