Europe

Carabao Cup : Bobb signe son premier but, Fulham élimine West Ham 3-2

Le Norvégien a fait la différence dans un derby londonien à cinq buts et envoie les Cottagers au quatrième tour de la Coupe de la Ligue.

Geraud Antonio
Voir tous ses articles
FOOTBALL
Vue extérieure du London Stadium, stade de West Ham
Photo : Timmy96 / Wikimedia Commons
2 min de lecture
Google News Commenter

Fulham s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup en battant West Ham 3-2 au London Stadium, mardi 15 septembre 2026. Entré en seconde période, Oscar Bobb a inscrit le but décisif, son premier sous le maillot des Cottagers.

Fulham avait ouvert le score dès la 13e minute par Rodrigo Muniz, servi par César Palacios. West Ham a répondu trois minutes plus tard grâce à Morato, avant que Palacios ne redonne l’avantage aux visiteurs à la 37e. Pablo a ramené les Hammers à 2-2 dans le temps additionnel de la première période.

Álvaro Arbeloa a ensuite lancé Bobb, Josh King et Gonzalo García pour chercher la qualification. King a récupéré le ballon près de la surface adverse et Bobb a éliminé plusieurs défenseurs avant de conclure entre les jambes du gardien Finlay Herrick pour le 3-2.

West Ham a eu une dernière occasion nette d’égaliser en fin de rencontre. Jarrod Bowen a trouvé Taty Castellanos devant le but, mais Timothy Castagne a repoussé sur sa ligne et préservé l’avantage de Fulham.

Ce succès constitue la deuxième victoire de Fulham sous les ordres d’Arbeloa. Pour Bobb, arrivé à Londres en janvier 2026 après son passage à Manchester City, ce but est le premier inscrit avec son nouveau club.

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
02:35 Football : Carabao Cup : Bobb signe son premier but, Fulham élimine West Ham 3-2
02:09 Showbiz : Kelly Osbourne exclut toute réconciliation avec sa sœur Aimee
02:35 Carabao Cup : Bobb signe son premier but, Fulham élimine West Ham 3-2