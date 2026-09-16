Gaza: Israël évoque une reprise des opérations militaires et un plan de départ des Palestiniens

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, estime qu’une reprise des opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza est probable. Il a également défendu un projet visant à faciliter le départ de Palestiniens du territoire, présenté par Israël comme volontaire.

Israël pourrait reprendre prochainement des opérations militaires de grande ampleur dans la bande de Gaza. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a également affirmé que son gouvernement entendait mettre en œuvre un projet destiné à encourager le départ de Palestiniens du territoire. Katz s’exprimait en réponse aux critiques formulées par Ofer Winter, une autre figure de la droite israélienne, à l’approche des élections législatives prévues le 27 octobre. Selon le ministre, la guerre a déjà entraîné le déplacement d’environ 70 % de la population de Gaza.

Le responsable israélien a par ailleurs défendu le cessez-le-feu conclu en octobre 2025 sous l’impulsion du président américain Donald Trump. Il a estimé que cet accord avait notamment permis de faciliter le retour des otages encore détenus et qu’il prévoyait un engagement américain en faveur du désarmement du Hamas. Israel Katz doute toutefois que cet engagement puisse être appliqué. « Nous comprenons tous que cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré, ajoutant que l’armée israélienne serait prête à reprendre ses opérations contre le Hamas si elle en recevait l’ordre. Il a également lié cette éventuelle offensive à la mise en œuvre du projet de départ des Palestiniens.

Au début du mois, Katz avait déjà indiqué qu’Israël se préparait à faciliter le départ de Palestiniens de Gaza par voie terrestre et maritime. Il avait précisé que des discussions avec Washington étaient nécessaires pour déterminer les destinations éventuelles des personnes quittant le territoire. Le ministre présente ce projet comme une démarche volontaire et affirme qu’une majorité de Palestiniens souhaitent quitter Gaza, sans toutefois avancer d’éléments permettant d’étayer cette affirmation. De son côté, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a rejeté l’idée d’un projet visant à expulser de force les Palestiniens, assurant que personne ne serait déplacé contre son gré.

Depuis le début du conflit, la quasi-totalité de la population de Gaza a été déplacée au moins une fois, tandis qu’une grande partie du territoire a subi d’importantes destructions.