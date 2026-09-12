Rebel Wilson dévoile « Girl Group » à Toronto, avec Mel C et Nicole Scherzinger

Rebel Wilson a présenté « Girl Group » au Festival international du film de Toronto. La comédie musicale réunit notamment Mel C, Shaznay Lewis, Ashley Roberts et Nicole Scherzinger.

Rebel Wilson a présenté vendredi 11 septembre au Festival international du film de Toronto « Girl Group », une comédie musicale dont elle est à la fois scénariste, réalisatrice, productrice et interprète principale. Aucune date de sortie en salles n’a encore été annoncée.

Le film suit une ancienne vedette de girls band, écartée de la tournée de reformation de son groupe puis condamnée à des travaux d’intérêt général. Elle doit alors encadrer de jeunes chanteuses qui préparent une audition, selon la présentation officielle du TIFF.

Rebel Wilson a expliqué à Reuters avoir conçu le long-métrage comme une célébration de cinq décennies de musique portée par les groupes féminins. Le casting comprend notamment Melanie Chisholm des Spice Girls, Shaznay Lewis d’All Saints, ainsi qu’Ashley Roberts et Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls.

« Girl Group » constitue le deuxième film réalisé par l’actrice australienne après « The Deb », présenté au même festival en 2024 mais toujours privé de sortie en salles en raison de procédures judiciaires. En juillet, une juridiction de Sydney a statué en faveur de Wilson dans une affaire de diffamation l’opposant à l’actrice Charlotte MacInnes, qui a fait appel. Une procédure distincte engagée aux États-Unis par des producteurs de « The Deb » reste en cours.

Wilson affirme par ailleurs qu’un studio avait d’abord refusé « Girl Group » au motif qu’il s’agissait d’un projet centré sur des femmes. Elle a opposé à cet argument le succès commercial de films choraux féminins auxquels elle a participé, notamment « Mes meilleures amies » et la série « Pitch Perfect ».