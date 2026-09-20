Moscou frappée par une attaque record de drones, deux morts et une raffinerie touchée

La capitale russe et sa région ont subi dimanche une attaque de drones d’une ampleur inédite. Deux personnes ont été tuées, une raffinerie de Moscou a été touchée et des centaines d’habitants évacués.

Moscou et sa région ont subi dans la nuit du 19 au 20 septembre 2026 la plus importante attaque de drones signalée jusqu’ici contre la capitale russe. Deux personnes ont été tuées, une vingtaine blessées et la raffinerie de Moscou a été touchée, selon Reuters et Associated Press.

Environ 450 drones ont été dirigés vers Moscou au cours de l’attaque, selon les chiffres rapportés par les deux agences. Dans la seule région de Moscou, le gouverneur Andreï Vorobiov a indiqué que 249 appareils avaient été abattus ou neutralisés entre 3 h et 5 h dans 17 districts.

Les conséquences les plus lourdes ont été signalées dans le district de Ramenskoïe. Un immeuble résidentiel de 21 étages a été endommagé et 400 personnes, dont 70 enfants, ont été évacuées. Les autorités régionales ont également fait état de dégâts sur plusieurs logements et véhicules.

La raffinerie de Moscou, située dans le quartier de Kapotnia, a aussi été touchée. Reuters rapporte des dégâts sur le site, qui figure parmi les principales installations de raffinage alimentant la capitale. L’usine avait traité environ 11,6 millions de tonnes de pétrole en 2024.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que 1 110 drones ukrainiens avaient été interceptés à l’échelle du pays au cours de la nuit. Ce bilan, présenté par Moscou, n’a pas pu être vérifié de manière indépendante. Associated Press rapporte par ailleurs que l’Ukraine a utilisé plusieurs systèmes de longue portée contre des infrastructures pétrolières et logistiques russes.

L’attaque est intervenue au dernier jour des élections législatives russes. Les autorités ont affirmé que le scrutin s’était poursuivi malgré les frappes et les évacuations dans la région de Moscou. Les premiers résultats nationaux étaient attendus dimanche soir.