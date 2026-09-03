Tension diplomatique : Berlin et Moscou ferment réciproquement leurs instituts culturels après une attaque de drone

L'Allemagne a ordonné l'expulsion de la Maison russe de Berlin en réaction à un sabotage aéroportuaire, provoquant une riposte immédiate du Kremlin contre l'Institut Goethe.

Le gouvernement allemand a annoncé le mardi 1er septembre 2026 la fermeture prochaine de la Maison russe des sciences et de la culture (Russisches Haus) établie à Berlin. Les autorités fédérales ont officiellement notifié la résiliation et la fin du contrat d’occupation des lieux abritant cette institution, marquant un durcissement spectaculaire des relations bilatérales.

Cette mesure de rétorsion a été directement motivée par de graves atteintes à la sécurité des infrastructures allemandes. Berlin a en effet imputé de manière officielle à Moscou la responsabilité d’une attaque hybride au drone explosif perpétrée le 4 août 2026 sur le site de l’aéroport de Leipzig-Halle.

La réaction des autorités russes ne s’est pas fait attendre face à cette décision d’éviction. En mesure de représailles immédiates, le Kremlin a annoncé le jeudi 3 septembre 2026 la fermeture programmée des représentations de l’Institut Goethe en Russie, interrompant brutalement les activités culturelles allemandes sur son territoire.

L’établissement berlinois visé dépend directement de Rossotrudnitchestvo, l’agence fédérale chargée de superviser l’ensemble des Maisons russes à l’étranger. Cette structure gouvernementale russe fait déjà l’objet de sanctions directes décidées par l’Union européenne et d’un gel de ses avoirs depuis juillet 2022.

Durcissement diplomatique sur le continent européen

L’Allemagne rejoint un mouvement coordonné de fermeture des vitrines d’influence de Moscou à travers l’Europe. Au total, neuf pays européens ont acté la fermeture des antennes de la Maison russe sur leur sol depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, dont la Roumanie en 2023 et la Moldavie en juillet 2026.