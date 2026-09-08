Kyiv : 6 blessés dans des frappes russes après le départ des émissaires américains

Six personnes ont été blessées mardi 8 septembre dans une attaque russe de missiles et de drones contre Kyiv, quelques heures après le départ des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Six personnes ont été blessées à Kyiv dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 septembre 2026 lors de nouvelles frappes russes mêlant missiles et drones. Trois victimes ont été hospitalisées, tandis que plusieurs bâtiments résidentiels, des véhicules, des garages et des entrepôts ont été endommagés dans la capitale ukrainienne.

L’attaque a commencé quelques heures après le départ de Steve Witkoff et Jared Kushner, les deux émissaires américains venus à Kyiv dans le cadre des efforts de Washington pour relancer des négociations entre l’Ukraine et la Russie. Leur déplacement avait été précédé d’entretiens à Moscou avec Vladimir Poutine.

Des missiles balistiques ont été signalés en direction de Kyiv pendant l’alerte aérienne. Des débris ont touché un immeuble de cinq étages dans le district de Solomianskyi et un autre bâtiment résidentiel de trois étages. Des incendies ont également été signalés dans plusieurs quartiers, dont celui de Holosiivskyi.

Cette reprise des frappes met fin à la brève accalmie observée dans la capitale pendant la visite des émissaires américains. Moscou et Kyiv avaient annoncé une pause temporaire des attaques contre leurs capitales respectives pendant cette séquence diplomatique, sans conclure de cessez-le-feu plus large sur le front.

La mission de Steve Witkoff et Jared Kushner avait ravivé l’hypothèse d’un nouveau cycle de discussions trilatérales. Après leur passage à Moscou, le Kremlin avait laissé ouverte la possibilité d’une reprise de pourparlers réunissant Russes, Ukrainiens et Américains.

La Pologne a parallèlement déclenché des opérations de son aviation militaire afin de protéger son espace aérien pendant l’attaque. Varsovie active régulièrement ce dispositif lorsque des missiles ou drones russes frappent l’ouest de l’Ukraine ou suivent des trajectoires susceptibles d’approcher le territoire polonais.

Dans le même temps, les autorités russes ont fait état de dégâts sur des infrastructures civiles et de blessés à Saratov après une attaque de drones ukrainiens. La région abrite notamment une importante raffinerie exploitée par Rosneft ainsi que plusieurs installations industrielles et militaires.