Mort du romancier égyptien Sonallah Ibrahim à 88 ans

Le romancier égyptien Sonallah Ibrahim, célèbre pour ses critiques de la répression politique, du néolibéralisme et de l’hégémonie occidentale, est décédé à 88 ans, a annoncé mercredi 13 août le ministère de la Culture. Né au Caire en 1937, Sonallah Ibrahim s’était imposé dans le monde arabe par ses chroniques sur l’injustice sociale et par un style sobre qui brouillait les frontières entre le personnel et le politique, rendant compte des luttes du monde arabe à l’ère postcoloniale, et particulièrement de celles de son Égypte natale. Son roman le plus connu, Zaat (1992), retrace l’histoire moderne de l’Égypte, du renversement de la monarchie en 1952 au néolibéralisme des années 1990 sous la présidence de Hosni Moubarak, à travers le regard d’une femme de la classe moyenne.