Mort de Pierre Deny : il avait partagé la scène avec Isabelle Mergault

Pierre Deny, acteur et comédien français, est décédé le 25 mai 2026 à l’âge de 69 ans des suites de la maladie de Charcot, a indiqué la presse. Sa disparition survient deux mois seulement après celle d’Isabelle Mergault, et relance l’émotion dans le milieu du spectacle, où il avait notamment partagé les planches avec Sylvie Vartan.

La maladie de Charcot, également connue sous le sigle Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), est une affection neurologique dégénérative qui détruit progressivement les neurones moteurs, entraînant une perte progressive des fonctions musculaires. Les traitements actuels visent à ralentir l’évolution et à soulager les symptômes, sans pouvoir encore proposer de guérison définitive.

Au lendemain de l’annonce du décès de Pierre Deny, Sylvie Vartan a publié sur son compte Instagram un hommage accompagné de photographies issues de leur collaboration théâtrale. Elle écrit avoir partagé « de très bons moments sur scène » avec lui, qualifiant l’acteur de « généreux », « sensible » et « drôle », et exprimant sa tristesse tout en adressant ses pensées à la famille et aux proches de l’artiste.

Une pièce de boulevard pour réunir trois figures du spectacle

En septembre 2015, Pierre Deny, Isabelle Mergault et Sylvie Vartan se retrouvaient à l’affiche du Théâtre des Variétés à Paris dans la comédie « Ne me regardez pas comme ça », écrite par Isabelle Mergault. La pièce, de facture comique et ancrée dans le registre de boulevard, a permis de réunir des profils artistiques différents et d’offrir à la chanteuse un rôle de comédienne pleinement assumé.

Dans cette mise en scène, Sylvie Vartan incarnait Victoire, une star ruinée qui souhaite écrire ses mémoires. Ce rôle faisait écho à une aspiration ancienne pour la chanteuse, qui avait déjà tenu un rôle au cinéma jeune dans Patate avant que sa carrière musicale ne prenne le devant de la scène. Aux côtés d’Isabelle Mergault et de Pierre Deny, elle a retrouvé le plaisir de la scène et a suscité l’enthousiasme du public.

La pièce a été jouée jusqu’en janvier 2016 et a laissé, selon les témoignages de spectateurs et de participants, des souvenirs chaleureux pour les interprètes et les équipes. Les photographies publiées par Sylvie Vartan montrent notamment des instants de complicité : une image de scène où elle et Pierre Deny portent des lunettes de soleil, et un autre cliché où les trois interprètes trinquent autour d’une table nappée de vichy rouge.

Le rappel de ces images prend une tonalité particulière après les décès successifs d’Isabelle Mergault en mars 2026 et de Pierre Deny en mai 2026. Des trois membres de ce trio, il n’en reste plus qu’un.