Mondial 2026: le Panama dévoile un groupe de 26 joueurs

Le Panama a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, à l’issue d’un choix final opéré par Thomas Christiansen. L’ancien Marseillais, Amir Murillo, fait partie de la liste.

Ce mardi, le Panama a rendu publique la composition de son groupe de 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une sélection dirigée par Thomas Christiansen, en poste depuis 2020, qui a fait le choix d’un effectif équilibré entre cadres expérimentés et éléments évoluant à l’étranger. Parmi les noms retenus figure notamment Amir Murillo. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, désormais au Besiktas, apportera son expérience du haut niveau européen à une équipe panaméenne en quête de stabilité sur la scène mondiale.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, la Marea Roja disputera deux rencontres de préparation : d’abord face au Brésil le 31 mai, puis contre la République Dominicaine le 4 juin. Ces tests permettront au staff technique d’affiner les derniers réglages avant le départ pour l’Amérique du Nord. Dans le groupe L du Mondial, le Panama aura fort à faire. Les coéquipiers d’Aníbal Godoy débuteront la compétition face au Ghana le 18 juin, avant d’enchaîner contre deux adversaires redoutables : la Croatie le 24 juin, puis l’Angleterre le 27 juin.

La liste dévoilée reflète une large ouverture vers les championnats étrangers. En défense, on retrouve notamment César Blackman, José Córdoba ou encore Éric Davis. Au milieu de terrain, Adalberto Carrasquilla et Yoel Bárcenas figurent parmi les leaders techniques. En attaque, le sélectionneur pourra compter sur Ismaël Díaz, Cecilio Waterman et José Fajardo. Avec ce groupe, le Panama espère franchir un cap et jouer pleinement sa carte dans une poule relevée, où chaque point comptera.

La liste du Panama:

Gardiens : Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Nacional), Cesar Samudi (CD Marathon)

Défenseurs : César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz).

Milieux : Anibal Godoy (San Diego), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica).

Attaquants : Ismaël Díaz (Leon), Cecilio Waterman (Universitad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)





