Décès de Thérèse Liotard à 80 ans, actrice de Viens chez moi j’habite chez une copine

Thérèse Liotard, comédienne française connue pour ses seconds rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre, est décédée le samedi 23 mai 2026 à l’âge de 80 ans. Figure discrète mais familière du grand public, elle s’est illustrée dans des comédies populaires et des productions de renom, et avait élargi son activité à l’enseignement du théâtre.

Plus d’un an après le décès de Michel Blanc, la troupe du Splendid se retrouve de nouveau touchée par la disparition d’une de ses interprètes associées. Actrice aux multiples collaborations, Thérèse Liotard a partagé l’écran et les planches avec des réalisateurs et comédiens parmi les plus en vue du cinéma français.

Au fil d’une carrière débutée dans les années 1970, elle a travaillé avec Patrice Leconte, Bertrand Tavernier, Luigi Comencini, Yves Robert, Agnès Varda, Claude Sautet, et de nombreux acteurs et actrices comme Guillaume Depardieu, Clotilde Courau, Bernard Giraudeau, Pierre Richard, Gérard Jugnot, Fabrice Luchini, Isabelle Huppert, Romane Bohringer ou Valérie Mairesse.

Un rôle culte pour Thérèse Liotard

Parmi ses interprétations les plus mémorables figure son rôle dans la comédie Viens chez moi, j’habite chez une copine (1981). Elle y incarne Françoise, la « copine » qui essaie de contenir les extravagances des personnages masculins : « Je m’appelle Françoise. Je suis la copine chez qui habite Daniel, chez qui il emmène Guy, joué par Michel Blanc. Et ils vont faire des tas de bêtises et je suis à peu près la seule… adulte c’est peut être un bien grand mot, mais enfin la seule qui dise : ‘Il ne faut pas quand même pas qu’ils aillent trop loin’« , expliquait-elle au sujet de ce personnage.

Le public a également pu la voir dans des adaptations à succès de Marcel Pagnol, notamment La Gloire de mon père et Le Château de ma mère. Son travail a été reconnu par l’industrie : elle a été nommée au César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1989.

Outre ses prestations à l’écran, Thérèse Liotard a poursuivi une activité théâtrale et s’est investie dans la transmission. Après avoir joué sur de nombreuses scènes, elle s’est tournée vers l’enseignement du théâtre, d’abord à Paris puis à Sens, et proposait également des lectures de nouvelles.

À propos de ce choix pédagogique, l’actrice déclarait au micro de Lyonne.fr : « Ce n’est pas un métier où l’on se retire. Donner des cours, c’est transmettre cette expérience de comédienne, acquise auprès des plus grands ».

La nouvelle de sa disparition a été relayée sur les réseaux sociaux, notamment par un tweet de Jean‑François Guyot qui rappelait ses nombreux seconds rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre depuis 1970, ainsi que ses participations aux films cités ci‑dessus.