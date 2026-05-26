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Bénin

Bénin: Wilfried Houngbédji nommé ministre porte parole du gouvernement

L’ancien journaliste Wilfried Houngbédji est reconduit à son poste de porte-parole du gouvernement. Sa nomination est intervenue ce mardi.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement
Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement@Matin Libre
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Le président de la République, Romuald Wadagni, a procédé ce mardi 26 mai 2026 à travers le décret N° 2026 – 320 à la nomination de Wilfried Léandre Houngbédji au poste de ministre, porte-parole du gouvernement.

​Cette décision consacre la reconduction de l’ancien secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole de l’exécutif sous l’administration précédente à son poste.

La nomination de Léandre Wilfried Houngbédji est un autre signe de la continuité du régime du président Patrice Talon. Ancien journaliste, il s’est dans le régime précédent montré à la hauteur de la mission. Sa reconduction est sans doute la reconnaissance de l’efficacité dont il a fait montre en portant la parole du gouvernement Talon. .

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