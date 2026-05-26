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Bénin

Présidence du Bénin: Fulgence Primael Gbéké et Paulette Hountondji Sopoh nommés au cabinet du chef de l’État

Le président de la République, Romuald Wadagni, a scellé ce mardi 26 mai 2026 de nouvelles nominations stratégiques au sein de son équipe restreinte.

Edouard Djogbénou
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POLITIQUE
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Romuald Wadagni
Romuald Wadagni
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Par le biais du décret N° 2026 – 319. il a procédé à la nomination de Fulgence Primael Gbéké aux fonctions de chef du cabinet du président de la République, tandis que Paulette Hountondji Sopoh est désignée secrétaire particulière du président de la République.

​Ces deux nominations interviennent dans le cadre de la réorganisation globale des structures de la haute administration au palais de la Marina, amorcée au lendemain de l’investiture du nouveau chef de l’État. Elles complètent les réajustements opérés le même jour au secrétariat général de la présidence et au porte-parolat du gouvernement.

​Verrouillage administratif du premier cercle présidentiel

L’installation de Fulgence Primael Gbéké à la direction du cabinet présidentiel et de Paulette Hountondji Sopoh au secrétariat particulier répond à la volonté de Romuald Wadagni de s’entourer de collaborateurs techniques de premier plan pour gérer l’agenda et le suivi direct des affaires d’État.

Ces postes pivots, au cœur du fonctionnement quotidien du pouvoir exécutif, sont ainsi confiés à des profils chargés d’assurer la fluidité administrative entre le président et ses ministres.

​En finalisant la composition de sa garde rapprochée au palais de la Marina, le chef de l’État verrouille l’organisation opérationnelle de la présidence, jetant les bases administratives nécessaires à la mise en œuvre de son programme de gouvernance pour les sept prochaines années.

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