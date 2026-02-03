Monique et Jack Lang : ça n’a jamais entravé notre vie de couple

Jack Lang, ancien ministre de la Culture et figure marquante de la vie politique française, voit son nom réapparaître dans des documents publiés par le Department of Justice (DOJ) en lien avec l’affaire Jeffrey Epstein. Citations dans ces fichiers, mentions de sa famille et réactions publiques : l’ex-ministre, âgé de 86 ans, a publié un communiqué se disant « profondément heurté » par les révélations et a « assumé » des liens passés avec Epstein, selon des articles de Libération et des dépêches de l’AFP. Les fichiers du DOJ, rendus publics le 30 janvier 2026, comprennent des échanges où apparaissent le nom de Jack Lang et celui de sa fille Caroline.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Figure politique de premier plan depuis les années 1980, Jack Lang s’est notamment fait connaître en tant que ministre de la Culture sous François Mitterrand, créateur de la Fête de la musique, puis comme ministre de l’Éducation sous la présidence de Jacques Chirac. Il a également été député européen (1994-1997) et, depuis 2013, dirige l’Institut du monde arabe (IMA). Sa vie publique, marquée par des engagements culturels et institutionnels, est aussi associée à une longue vie familiale : il est marié à Monique Lang depuis plus de soixante ans.

Depuis plusieurs décennies, le nom de Jack Lang a été relié à différentes rumeurs et affaires médiatisées. À la fin des années 1970, il figure parmi les signataires d’une pétition publiée dans Le Monde relative à la libération d’adultes mis en cause pour des faits qualifiés d’« attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de (moins de) 15 ans ». Il a, par ailleurs, apporté publiquement son soutien à des personnalités mises en cause dans des scandales sexuels, comme Roman Polanski et Dominique Strauss-Kahn. Son nom a été cité par un témoin oculaire dans l’affaire du Coral (1982), qualifiée d’abus sur mineurs, et apparaît dans différents dossiers et témoignages évoqués par la presse et des anciens acteurs du renseignement, tels que Yves Bertrand, décédé en 2013.

Apparitions dans les fichiers Epstein et réactions publiques

Les documents libérés par le DOJ en janvier 2026, qui comportent de nombreux échanges liés à Jeffrey Epstein et à son réseau, mentionnent à plusieurs reprises des personnalités publiques et des correspondances. Selon Libération, repris par l’AFP, le nom de Jack Lang et celui de sa fille figurent parmi les références retrouvées dans ces échanges. Ces fichiers font partie des pièces rendues publiques à la suite des affaires autour de Jeffrey Epstein, homme d’affaires mort en 2019 et accusé d’avoir dirigé un vaste trafic d’exploitation sexuelle de mineurs.

Interrogé par la presse, l’ancien ministre a réagi par communiqué, déclarant avoir été « profondément heurté par les révélations » et affirmant qu’il avait été parfois associé « à un criminel » par des sous-entendus ou avec « une réelle intention » de lui nuire, selon la citation rapportée par Libération. La date de publication des fichiers par le DOJ est précisée au 30 janvier 2026.

Parallèlement aux mentions dans les dossiers judiciaires internationaux, la vie privée du couple Lang a été décrite dans la presse magazine. Dans un reportage de Paris Match repris ensuite par Gala, Monique Lang évoque la complicité et la routine du couple, affirmant que la politique, omniprésente dans leur quotidien, « n’a jamais entravé notre vie de couple ». Les propos de Monique relatés par ces magazines dressent un portrait du tandem conjugale mêlant engagement et vie privée.