Mondial de basketball féminin : exploit historique du Mali face à l’Espagne

Les basketteuses maliennes ont signé une victoire sans précédent face à la sélection espagnole lors du Mondial à Berlin. Un succès retentissant qui relance totalement leur tournoi.

La sélection nationale féminine du Mali a créé une immense sensation en dominant l’Espagne sur le score de 82 à 73, le samedi 5 septembre 2026 à Berlin. Cette rencontre comptait pour la deuxième journée de la phase de poules du groupe A de la Coupe du monde féminine de basketball.

Ce résultat marque un tournant majeur pour le basket-ball africain. Il s’agit en effet du tout premier succès en phase de poules d’un Mondial féminin dans toute l’histoire de la sélection malienne. Cette performance constitue seulement la deuxième victoire globale des Maliennes dans cette compétition planétaire, après un succès obtenu face au Sénégal en 2010 lors d’un match de classement.

Sur le parquet allemand, les représentantes africaines ont pu compter sur une performance magistrale de leur intérieure vedette Sika Koné. Décisive dans la raquette tout au long du match, elle a compilé un double-double déterminant en inscrivant 19 points et en captant 10 rebonds face au secteur intérieur espagnol.

La coéquipière de Koné, l’arrière Djeneba N’Diaye, s’est montrée tout aussi redoutable d’efficacité sur le plan offensif. Elle a terminé la partie avec un total identique de 19 points marqués, apportant une contribution essentielle pour maintenir l’écart au tableau d’affichage durant les moments cruciaux de l’opposition.

Une course à la qualification totalement relancée

Cette issue permet à la formation malienne d’afficher désormais un bilan comptable équilibré d’une victoire et une défaite au sein du groupe A. Les Maliennes, qui avaient pourtant essuyé un revers initial contre le Japon (97-102) lors du match d’ouverture, se retrouvent désormais à égalité parfaite avec l’Espagne au classement général de la poule.