Golfe: des médias iraniens font état d’explosions près de Kharg après des frappes américaines sur trois pétroliers

Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) affirme avoir frappé trois pétroliers iraniens samedi, dont un près de l'île de Kharg, tandis que des médias d'État iraniens font état de plusieurs explosions dans la zone. Aucune victime n'a été rapportée à ce stade.

Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé samedi 5 septembre 2026 avoir frappé trois pétroliers iraniens, dont un près de l’île de Kharg, principal terminal pétrolier de l’Iran dans le Golfe, en riposte à des tirs de missiles attribués aux Gardiens de la révolution islamique contre deux navires de guerre américains. Des médias d’État iraniens ont fait état, samedi matin, de plusieurs explosions entendues près de l’île, sans qu’aucune victime ne soit rapportée de part et d’autre.

Selon Centcom, les forces américaines ont visé le pétrolier M/T Downy près de Kharg, le M/T Stark 1 près de Jask et le M/T Kylo dans le golfe d’Oman. Le commandement affirme avoir « neutralisé de manière permanente » deux de ces navires et « complètement détruit » le troisième, qui se trouvait vide au moment de la frappe.

Du côté iranien, l’agence Fars a précisé qu’aucune fumée n’était visible après les explosions près de Kharg, tandis que l’agence SNN a rapporté qu’un pétrolier iranien avait été visé par les forces américaines dans le secteur. Téhéran n’avait pas réagi officiellement samedi à l’annonce de Centcom.

Ces frappes interviennent au lendemain de tirs de missiles antinavires iraniens ayant visé, selon Centcom, un porte-avions et un destroyer américains en patrouille dans la région, sans faire de blessés parmi le personnel américain. L’amiral Brad Cooper, chef du Centcom, a averti que Washington imposerait « un coût économique encore plus élevé » à Téhéran en cas de nouvelles attaques contre des navires américains.

Une guerre ouverte depuis fin février

La guerre entre l’Iran et les États-Unis, soutenus par Israël, a débuté le 28 février 2026 après des frappes conjointes américano-israéliennes contre des sites militaires iraniens, sur fond de crise autour du détroit d’Ormuz. Depuis, les deux camps échangent des représailles répétées dans le Golfe et le golfe d’Oman.

L’île de Kharg concentre environ 90 % des exportations pétrolières iraniennes, estimées avant le conflit entre 1,5 et 1,8 million de barils par jour, dont près de 80 % à destination de la Chine, selon le quotidien émirati The National. Centcom affirme par ailleurs que les trois pétroliers visés appartenaient à un réseau finançant le Corps des gardiens de la révolution islamique et ses alliés régionaux.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs évoqué une pression économique « maximale » supplémentaire contre l’Iran et la possibilité de nouvelles frappes contre un site souterrain surnommé « Pickaxe Mountain », situé près de l’installation d’enrichissement d’uranium de Natanz, selon The National.