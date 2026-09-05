Ukraine: Zelensky dénonce des frappes russes sur les aéroports de Kiev avant la visite des émissaires étatsuniens

Selon le président ukrainien, ces frappes nocturnes visaient à perturber une possible arrivée aérienne des émissaires de Donald Trump, chargés de porter une proposition de paix à Moscou puis à Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé, samedi 5 septembre 2026, des frappes russes ayant visé dans la nuit les deux aéroports de Kiev, celui de la capitale et celui de Boryspil, à la veille d’une visite attendue des émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, porteurs d’une proposition destinée à mettre fin à la guerre. Selon lui, ces bombardements visaient à perturber un éventuel déplacement par avion de la délégation américaine jusqu’à Kiev, dans un pays dont l’espace aérien est fermé depuis l’invasion russe de février 2022.

« Il est clair que ces frappes russes sur les aéroports constituent une réaction aux discussions et aux préparatifs concernant l’éventualité d’un déplacement de la partie américaine en Ukraine par voie aérienne et d’un atterrissage aux aéroports de Kiev ou de Boryspil », a déclaré M. Zelensky, sans préciser l’ampleur des dégâts causés par ces frappes nocturnes.

Selon les quotidiens belges La Libre et La DH, MM. Kushner et Witkoff, envoyés par le président américain Donald Trump, devaient arriver samedi à la mi-journée à Moscou avant de se rendre dimanche à Kiev. Un tel déplacement par avion jusqu’à la capitale ukrainienne constituerait une première depuis la fermeture de l’espace aérien du pays au début de la guerre.

En réaction à ces frappes, le président ukrainien a proposé un cessez-le-feu avec la Russie pendant la durée de la tournée des émissaires américains. Samedi, Moscou n’avait ni confirmé la visite de ses envoyés ni répondu à cette proposition de trêve, selon les mêmes sources.

Une autre attaque meurtrière dans le centre-est du pays

Le même jour, une frappe russe distincte a visé la ville de Kamianske, dans le centre-est de l’Ukraine, faisant au moins quatre morts et cinq blessés, selon l’agence ukrainienne Ukrinform, un bilan repris par plusieurs médias européens.

Ces frappes interviennent après un premier cycle de pourparlers trilatéraux tenu en janvier et février 2026 à Abou Dhabi entre Washington, Kiev et Moscou, déjà menés côté américain par MM. Witkoff et Kushner. Ces discussions, les premières réunissant directement les trois parties depuis l’escalade de 2022, avaient permis un échange de prisonniers de guerre mais n’avaient débouché sur aucun accord de cessez-le-feu, le statut des territoires du Donbass demeurant le principal point de blocage.

La nouvelle mission de MM. Kushner et Witkoff, prévue ce week-end à Moscou puis à Kiev, doit permettre de déterminer si Moscou accepte de recevoir la délégation américaine et d’examiner sa proposition pour mettre fin au conflit.