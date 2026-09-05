Ligue 1 : Le RC Lens piégé à Bollaert par le FC Lorient avant ses débuts européens

Surpris à domicile par le FC Lorient, le RC Lens a concédé sa deuxième défaite consécutive en championnat. Les Sang et Or abordent leur entrée en Ligue des champions dans le doute.

Le RC Lens s’est incliné sur sa pelouse face au FC Lorient (0-1) au stade Bollaert-Delelis, lors de la 3e journée de Ligue 1. Devant leur public, les Artésiens ont manqué d’efficacité et ont concédé un revers frustrant face à une formation bretonne particulièrement bien organisée et opportuniste sur le plan tactique.

La rencontre a basculé au retour des vestiaires, précisément entre la 54e et la 55e minute de jeu. Sur une transition offensive menée côté droit, le latéral lorientais Panos Katseris a délivré un centre précis au cœur de la surface, repris avec succès par l’attaquant des Merlus pour inscrire l’unique but de la partie.

Ce scénario est venu aggraver les difficultés initiales du club nordiste, déjà contraint de remanier son secteur défensif au cours de la première période. Blessé sans contact apparent, le défenseur lensois Matthieu Udol a été forcé de quitter ses partenaires dès la 24e minute de jeu, remplacé dans l’urgence par Souleymane Sagnan.

Malgré une intense pression offensive pour tenter de recoller au score, les Sang et Or ont constamment buté sur un dernier rempart adverse infranchissable. Le gardien lorientais Yvon Mvogo s’est illustré par plusieurs arrêts décisifs pour préserver l’avantage des siens, repoussant notamment deux frappes dangereuses de Michaël Cuisance et de Florian Thauvin.

Une fin de match sous tension avant l’Europe

L’après-midi des Lensois s’est achevée de manière chaotique dans les arrêts de jeu avec l’expulsion directe de Souleymane Sagnan. Réduit à dix contre onze, Lens concède ainsi son deuxième revers consécutif en championnat, une mauvaise opération comptable survenue à quelques jours seulement de ses débuts en Ligue des Champions face au Slavia Prague.