L’armée américaine déclare avoir «détruit» trois pétroliers iraniens

Le Commandement américain pour le Moyen-Orient affirme avoir frappé trois pétroliers iraniens samedi 5 septembre 2026, dans le Golfe et le golfe d'Oman, après des tirs de missiles iraniens visant deux de ses navires.

L’armée américaine affirme avoir frappé et « détruit » trois pétroliers iraniens samedi 5 septembre 2026, l’un près de l’île de Kharg dans le Golfe, les deux autres près de Jask et dans le golfe d’Oman, après que des tirs de missiles iraniens ont visé deux de ses navires de guerre en patrouille dans la région. Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a fait cette annonce sur le réseau social X.

Selon Centcom, un porte-avions et un destroyer américains ont essuyé plusieurs tirs non provoqués des Gardiens de la révolution islamique iraniens, sans qu’aucun membre du personnel américain ne soit blessé. En réponse, l’armée américaine indique avoir « neutralisé de manière permanente » deux pétroliers iraniens et avoir « complètement détruit » un troisième, qui était vide au moment de la frappe.

L’amiral Brad Cooper, chef du Centcom, a averti que les forces américaines n’hésiteraient pas à défendre leurs navires et, si nécessaire, à détruire la flotte pétrolière iranienne, selon des propos rapportés par plusieurs médias. L’armée américaine a diffusé des images vidéo des frappes à l’appui de sa version des faits.

Ces frappes interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran dans le Golfe et le détroit d’Ormuz, l’une des routes maritimes les plus stratégiques pour le transport mondial de pétrole. L’Iran n’avait pas réagi publiquement à ces frappes samedi, et aucun bilan humain n’a été communiqué de son côté.

Une nouvelle escalade dans une zone maritime sous haute tension

Cet épisode s’inscrit dans un climat de confrontation ouverte entre l’Iran et les forces américaines dans la région depuis plusieurs mois, marqué par des incidents répétés autour du détroit d’Ormuz et du golfe d’Oman. Ces tensions pèsent régulièrement sur le trafic pétrolier et sur les prix du brut observés sur les marchés internationaux.