L'ouverture des classes s'effectue au ralenti en République démocratique du Congo sur fond de violences armées et d'épidémie d'Ebola à l'Est. En parallèle, la justice militaire requiert la perpétuité contre un haut gradé pendant que s'enveniment les débats financiers.

La rentrée scolaire 2026-2027 s’est ouverte le mardi 1er septembre 2026 à Kinshasa et à travers l’ensemble de la République démocratique du Congo. Dès les premières heures de cette reprise officielle des cours, la fréquentation est néanmoins demeurée particulièrement timide au sein de plusieurs écoles privées et publiques de la capitale comme des grandes agglomérations du pays.

Dans les provinces de l’Est, singulièrement en Ituri et au Nord-Kivu, le retour des élèves dans les salles de classe se heurte à des obstacles majeurs. Les communautés locales et les équipes éducatives font face à de vives craintes sanitaires engendrées par la résurgence du virus Ebola, conjuguées aux menaces constantes générées par l’insécurité armée persistante.

Cette épidémie d’Ebola suscite de profondes inquiétudes tant chez les autorités médicales qu’auprès de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO). La situation épidémiologique présente un bilan alarmant qui dépasse désormais les 6 000 cas confirmés et près de 3 000 décès signalés à travers six provinces de la République démocratique du Congo.

Sur le plan judiciaire et sécuritaire, la Haute Cour militaire poursuit l’examen de dossiers sensibles impliquant la hiérarchie de l’armée. Le ministère public a formellement requis la servitude pénale à perpétuité contre l’ancien commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Philémon Yav, poursuivi pour des faits qualifiés de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel.

Divergences sur la gestion de l’endettement public

Le débat financier national s’est quant à lui intensifié autour des orientations macroéconomiques du pouvoir central. Les échanges opposent la gestion de la dette conclue sous l’ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, marquée par un emprunt de 150 millions de dollars contracté au taux de 11,5 % pour le Centre financier, aux nouvelles options de levée de fonds publics prévoyant une émission d’Eurobond à 9 %.