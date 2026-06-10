Mondial 2026: Ronaldo loin devant Messi et Mbappé, le top 11 des joueurs les mieux payés

À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de régner financièrement sur le football mondial. Selon les estimations publiées par Sportico, le capitaine du Portugal est le joueur le mieux rémunéré de la Coupe du monde 2026, devant Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo reste une référence, sur le terrain comme en dehors. D’après les chiffres dévoilés par Sportico, le capitaine de la sélection portugaise est le joueur le mieux payé parmi les participants à la Coupe du monde 2026. L’attaquant d’Al-Nassr aurait généré environ 295 millions de dollars de revenus au cours des douze derniers mois, avant impôts et commissions. Une somme colossale qui le place loin devant ses concurrents.

La majeure partie de ces revenus provient de son contrat en Arabie saoudite. Après avoir prolongé son engagement avec Al-Nassr, Ronaldo aurait perçu près de 230 millions de dollars de revenus sportifs sur la dernière année. À cela s’ajoutent environ 65 millions de dollars issus de ses nombreux partenariats commerciaux, notamment avec Nike et Herbalife.

Derrière la superstar portugaise, Lionel Messi occupe la deuxième place avec des revenus estimés à 140 millions de dollars, répartis équitablement entre ses revenus sportifs et ses contrats publicitaires. Kylian Mbappé complète le podium avec 100 millions de dollars, devant Erling Haaland (80 millions) et Vinicius Junior (60 millions).

Parmi les autres stars présentes dans le Top 10 figurent Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Jude Bellingham et Lamine Yamal, preuve que les plus grandes vedettes du football mondial continuent d’attirer des revenus considérables, bien au-delà de leurs performances sportives.

Les joueurs les mieux payés du Mondial 2026

Cristiano Ronaldo – 295 M$ Lionel Messi – 140 M$ Kylian Mbappé – 100 M$ Erling Haaland – 80 M$ Vinicius Junior – 60 M$ Mohamed Salah – 55 M$ Sadio Mané – 54 M$ Riyad Mahrez – 53 M$ Jude Bellingham – 44 M$ Lamine Yamal – 43 M$ Harry Kane – 42 M$



