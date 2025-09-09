PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): sans Osimhen, le Nigeria freiné par l’Afrique du Sud

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Mondial 2026 (Q): sans Osimhen, le Nigeria freiné par l’Afrique du Sud
Victor Osimhen
Victor Osimhen@africatopsports
-Publicité-
. .

Le Nigeria et l’Afrique du Sud se sont séparés sur un score de parité (1-1) ce mardi, à l’occasion de la 8è journée des éliminatoires du mondial 2026. Un résultat qui amenuise d’avantage les chances de qualification des Super Eagles.

Les espoirs du Nigeria de voir la Coupe du monde 2026 s’éloignent un peu plus. Privés de Victor Osimhen, blessé ce weekend, les Super Eagles ont été accrochés (1-1) par l’Afrique du Sud, ce mardi à Bloemfontein, un résultat qui compromet sérieusement leurs chances de qualification.

Portés par leur courte victoire (1-0) face au Rwanda lors de la précédente journée, les hommes d’Eric Chelle savaient qu’un succès face aux Bafana Bafana était indispensable pour rester dans la course. Mais leurs ambitions ont rapidement été contrariées : en première période, William Troost-Ekong a marqué contre son camp, offrant l’avantage aux Sud-Africains.

Le Nigeria a toutefois réagi avant la pause, Calvin Bassey égalisant d’une tête puissante. La seconde mi-temps n’a pas permis de départager les deux équipes, qui se quittent sur un score de parité.

Avec ce nul, l’Afrique du Sud conserve la tête du groupe avec 17 points, soit six de plus que le Nigeria, à deux journées de la fin. Le Bénin, qui affronte le Lesotho, pourrait profiter de cette situation pour redistribuer les cartes dans la lutte pour la qualification.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

CDM 2026 (Q): le Bénin massacre le Lesotho, le Rwanda s’offre le Zimbabwe

Bénin

Bénin – Lesotho: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Bénin

CDM 2026 (Q): Bénin vs Lesotho, Afrique du Sud vs Nigeria, le programme de ce mardi

Afrique du Sud

CDM 2026 (Q): après le Bénin, le Nigeria presse la FIFA de trancher sur le cas de l’Afrique du Sud

Guinée équatoriale

CDM 2026 (Q): la Tunisie qualifiée pour la phase finale

Afrique du Sud

CDM 2026 (Q): l’Afrique du Sud s’attend à un match difficile face au Nigeria

Sénégal

Nicolas Jackson: «Aucun regret d’avoir quitté Chelsea»

Algérie

CDM 2026 (Q): Guinée – Algérie, Ghana – Mali, le programme de ce lundi

Europe

Ballon d’Or 2025: Mbappé refuse de soutenir Lamine Yamal

Lesotho

CDM 2026 (Q): Lesotho, Togo, Congo…, les pays déjà éliminés

VOIR TOUS LES FLASHS