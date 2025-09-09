Mondial 2026 (Q): sans Osimhen, le Nigeria freiné par l’Afrique du Sud

Le Nigeria et l’Afrique du Sud se sont séparés sur un score de parité (1-1) ce mardi, à l’occasion de la 8è journée des éliminatoires du mondial 2026. Un résultat qui amenuise d’avantage les chances de qualification des Super Eagles.

Les espoirs du Nigeria de voir la Coupe du monde 2026 s’éloignent un peu plus. Privés de Victor Osimhen, blessé ce weekend, les Super Eagles ont été accrochés (1-1) par l’Afrique du Sud, ce mardi à Bloemfontein, un résultat qui compromet sérieusement leurs chances de qualification.

Portés par leur courte victoire (1-0) face au Rwanda lors de la précédente journée, les hommes d’Eric Chelle savaient qu’un succès face aux Bafana Bafana était indispensable pour rester dans la course. Mais leurs ambitions ont rapidement été contrariées : en première période, William Troost-Ekong a marqué contre son camp, offrant l’avantage aux Sud-Africains.

Le Nigeria a toutefois réagi avant la pause, Calvin Bassey égalisant d’une tête puissante. La seconde mi-temps n’a pas permis de départager les deux équipes, qui se quittent sur un score de parité.

Avec ce nul, l’Afrique du Sud conserve la tête du groupe avec 17 points, soit six de plus que le Nigeria, à deux journées de la fin. Le Bénin, qui affronte le Lesotho, pourrait profiter de cette situation pour redistribuer les cartes dans la lutte pour la qualification.