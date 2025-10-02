Mondial 2026 (Q): la liste de la France face à l’Azerbaïdjan et l’Islande

À huit mois de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste pour affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande en qualifications. Un groupe marqué par le retour de William Saliba et la première convocation de Jean-Philippe Mateta.

À un peu plus de huit mois du Mondial 2026, la France poursuit sa route vers la qualification. Après deux victoires inaugurales, les hommes de Didier Deschamps devront confirmer mercredi au Parc des Princes face à l’Azerbaïdjan, puis trois jours plus tard en Islande.

Le sélectionneur a dévoilé ce jeudi son groupe. Dans les cages, Mike Maignan est accompagné de Brice Samba et Lucas Chevalier. En défense, retour attendu de William Saliba, qui complète un secteur composé notamment de Konaté, Upamecano, les frères Hernandez et Koundé.

Au milieu, la suspension de Tchouaméni profite à Eduardo Camavinga, de retour après plusieurs mois d’absence. Il épaulera Rabiot, Koné et Khéphren Thuram.

Devant, Kylian Mbappé mène l’attaque aux côtés de Barcola, Olise, Nkunku et Coman. Ekitike est là malgré un petit souci physique, tandis que la nouveauté vient de la convocation de Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace, brillant aux Jeux Olympiques, est récompensé à 28 ans d’une première sélection.

La liste des Bleus convoqués:

Gardiens: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade Rennais)

Défenseurs : Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Digne (Aston Villa), Ibrahima Konaté (Liverpool), Malo Gusto (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain)

Milieux : Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Koné (AS Roma), Khéphren Thuram (Juventus Turin), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich)

Attaquants: Kylian Mbappé (Real Madrid), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Maghnes Akliouche (Monaco), Kingsley Coman (Al-Nassr), Hugo Ekitike (Liverpool), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Christopher Nkunku (AC Milan)