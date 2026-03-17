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France

LDC, PSG: Ousmane Dembélé promet l’enfer à Chelsea

Large vainqueur à l’aller, le Paris Saint-Germain ne compte pas gérer face à Chelsea FC. Ousmane Dembélé promet une approche offensive pour valider la qualification en Ligue des champions.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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L’attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a envoyé un message clair à Chelsea FC à la veille du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les deux formations. Battu lourdement 5-2 à l’aller au Parc des Princes, le club londonien tentera de renverser la situation mardi soir à Stamford Bridge. De leur côté, les Parisiens entendent confirmer leur avantage sans renier leur philosophie de jeu.

À la veille de cette affiche, Dembélé a affiché les ambitions du champion de France. « Notre mentalité est claire : nous voulons gagner tous les matches », a-t-il confié, dans des propos relayés par Fabrizio Romano. L’international français a insisté sur l’approche offensive de son équipe : « Nous n’allons pas rester dans notre moitié de terrain pour défendre. Nous allons attaquer pour essayer d’aller chercher la victoire. » Sacré Ballon d’Or la saison dernière, Dembélé devrait débuter cette rencontre capitale, avec l’ambition de guider le Paris Saint-Germain vers une qualification en quarts de finale.

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