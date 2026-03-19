Image Celtiis
Image Celtiis
France

Equipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Rayan Cherki

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a communiqué ce jeudi sa liste pour le rassemblement de mars. Kylian Mbappé et Rayan Cherki figurent dans le groupe.

Romaric Déguénon
Voir tous ses articles
FOOTBALL
99 vues
Kylian Mbappé sous le maillot du PSG
Kylian Mbappé sous le maillot du PSG @AFP
1 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Pigier Cisco

La liste de Didier Deschamps pour le rassemblement de mars est tombé. Le sélectionneur de l’équipe de France a fait appel à un groupe élargi pour cette trêve internationale. Un rendez-vous important pour les Bleus qui affronteront le Brésil (26 mars) et la Collombie (29 mars). Annoncé incertain, Kylian Mbappé figure dans le groupe, tout comme les autres cadres à l’instar de Rayan Cherki, Kolo Muani, Tchouaméni, Camavinga, N’Golo Kanté ou encore Adrien Rabiot. En revanche, pas de Bradley Barcola ou encore Jules Koundé, blessés.

La liste de l’équipe de France:

  • Gardiens : Maignan, Chevalier, Samba
  • Défenseurs : Saliba, Konaté, Upamecano, Gusto, Digne, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kalulu
  • Milieux : Tchouameni, Koné, Rabiot, Zaïre-Emery, Camavinga, Kanté
  • Attaquants : Mbappé, Dembélé, Doué, Olise, Cherki, Ekitike, Akliouche, Kolo Muani, Thuram
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
17:16 Religion : Ramadan 2026 en Côte d’Ivoire : le 20 mars déclaré jour férié pour l’Aïd el-Fitr
17:10 Football : Equipe de France: la liste de Didier Deschamps avec Kylian Mbappé et Rayan Cherki
17:16 Ramadan 2026 en Côte d’Ivoire : le 20 mars déclaré jour férié pour l’Aïd el-Fitr