Mondial 2026 (Q): Gernot Rohr interpelle la FIFA et la CAF sur le cas de l’Afrique du Sud

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, en conférence de presse Ã  Cotonou ce mardi 6 juin 2023
Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, en conférence de presse à Cotonou ce mardi 6 juin 2023
Gernot Rohr a publiquement exprimé son incompréhension face au silence de la FIFA et de la CAF concernant une possible sanction contre l’Afrique du Sud, qui pourrait bouleverser le classement du groupe C des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur du Bénin accuse les Bafana Bafana d’avoir aligné un joueur inéligible, Teboho Mokoena, lors de leur victoire 2-0 contre le Lesotho en mars dernier. Une infraction qui, selon lui, devrait se traduire par un retrait de trois points.

« L’Afrique du Sud a gagné contre le Lesotho ? Très bien, mais le match qui compte, c’est l’aller, où ils doivent perdre les trois points. Les règles sont claires. Nous ne comprenons pas pourquoi la FIFA et la CAF n’ont pas encore tranché », a déploré Rohr après la victoire 1-0 de ses Guépards face au Zimbabwe, cité par Mega Sports.

Le technicien franco-allemand insiste : « Ce n’est pas normal. Nous avons 11 points après ce succès. Si l’Afrique du Sud perd trois points, nous ne serions plus qu’à deux longueurs. Qu’attendent-ils ? C’est incompréhensible. »

En attendant une décision officielle, le suspense reste entier dans un groupe C où le Nigeria, le Bénin, le Rwanda et l’Afrique du Sud se tiennent encore dans la course pour le Mondial 2026

