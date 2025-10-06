Mondial 2026 (Q): Bénin – Rwanda, Lesotho – Nigeria, le programme de la 9è journée
La 9e journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 débute ce mercredi, avec plusieurs affiches déterminantes pour les grandes nations du continent en quête de qualification.
La course vers la Coupe du monde 2026 entre dans une phase cruciale. À l’approche de la 9e journée des éliminatoires de la zone Afrique, prévue du 8 au 10 octobre 2025, les nations encore en lice s’apprêtent à livrer des batailles intenses aux quatre coins du continent.
Dès mercredi, les hostilités s’ouvriront à 13h00 avec un duel explosif entre la Libye et le Cap-Vert, tandis que le Cameroun ira chercher des points précieux à l’île Maurice. Dans le même créneau, l’Éthiopie croisera la Guinée-Bissau, et l’Eswatini tentera de créer la surprise face à l’Angola.
L’après-midi verra des chocs à forts enjeux, notamment entre le Tchad et le Mali, ou encore entre les Comores et Madagascar, deux sélections à la progression constante. À 19h00, la Tanzanie affrontera la Zambie, pendant que le Niger défiera le Congo dans un duel ouest-africain à ne pas manquer.
Le jeudi 9 octobre, le Burundi ouvrira le bal face au Kenya, avant que la Mozambique ne se mesure à la Guinée et que l’Algérie, leader de son groupe, ne cherche à consolider sa position face à la Somalie.
Enfin, le vendredi 10 octobre, les regards seront tournés vers plusieurs affiches de prestige. Le Sénégal se rendra au Soudan du Sud à midi, tandis que la Côte d’Ivoire, en pleine confiance, ira défier les Seychelles. Le Togo recevra la RDC, et le Bénin, porté par son public, tentera de s’imposer face au Rwanda. Le Nigeria, quant à lui, devra éviter le piège tendu par le Lesotho, toujours redoutable à domicile.
Programme complet de la 9è journée de la coupe du monde 2026 :
Mercredi 08 octobre 2025 :
13h00 :
Libye vs Cap Vert
Île Maurice vs Cameroun
Ethiopie vs Guinée Bissau
Eswatini vs Angola
16h00 :
Tchad vs Mali
Comores vs Madagascar
Sierra Leone vs Burkina Faso
République centrafricaine vs Ghana
Djibouti vs Egypte
19h00 :
Tanzanie vs Zambie
Niger vs Congo
Jeudi 08 octobre 2025
13h00 : Burundi vs Kenya
16h00 :
Libéria vs Namibie
Mozambique vs Guinée
Somalie vs Algérie
Botswana vs Ouganda
Vendredi 10 octobre 2025
12h00 : Soudan du sud vs Sénégal
13h00 :
Gambie vs Gabon
Togo vs RDC
Seychelles vs Côte d’Ivoire
Soudan vs Mauritanie
16h00 :
Sao-Tomé-et-Principe vs Tunisie
Bénin vs Rwanda
Lesotho vs Nigéria
Zimbabwe vs Afrique du sud
