Mondial 2026 (Q): Bénin – Rwanda, Lesotho – Nigeria, le programme de la 9è journée

La 9e journée des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 débute ce mercredi, avec plusieurs affiches déterminantes pour les grandes nations du continent en quête de qualification.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

La course vers la Coupe du monde 2026 entre dans une phase cruciale. À l’approche de la 9e journée des éliminatoires de la zone Afrique, prévue du 8 au 10 octobre 2025, les nations encore en lice s’apprêtent à livrer des batailles intenses aux quatre coins du continent.

Dès mercredi, les hostilités s’ouvriront à 13h00 avec un duel explosif entre la Libye et le Cap-Vert, tandis que le Cameroun ira chercher des points précieux à l’île Maurice. Dans le même créneau, l’Éthiopie croisera la Guinée-Bissau, et l’Eswatini tentera de créer la surprise face à l’Angola.

À lire aussi : Le constat lucide de Pedri sur la descente aux enfers du Barça

L’après-midi verra des chocs à forts enjeux, notamment entre le Tchad et le Mali, ou encore entre les Comores et Madagascar, deux sélections à la progression constante. À 19h00, la Tanzanie affrontera la Zambie, pendant que le Niger défiera le Congo dans un duel ouest-africain à ne pas manquer.

Le jeudi 9 octobre, le Burundi ouvrira le bal face au Kenya, avant que la Mozambique ne se mesure à la Guinée et que l’Algérie, leader de son groupe, ne cherche à consolider sa position face à la Somalie.

Enfin, le vendredi 10 octobre, les regards seront tournés vers plusieurs affiches de prestige. Le Sénégal se rendra au Soudan du Sud à midi, tandis que la Côte d’Ivoire, en pleine confiance, ira défier les Seychelles. Le Togo recevra la RDC, et le Bénin, porté par son public, tentera de s’imposer face au Rwanda. Le Nigeria, quant à lui, devra éviter le piège tendu par le Lesotho, toujours redoutable à domicile.

À lire aussi : Coupe du monde U20 2025: seulement trois équipes africaines encore en lice

Programme complet de la 9è journée de la coupe du monde 2026 :

Mercredi 08 octobre 2025 :

13h00 :

Libye vs Cap Vert

À lire aussi : Mondial U20 2025: les affiches des huitièmes de finale

Île Maurice vs Cameroun

Ethiopie vs Guinée Bissau

Eswatini vs Angola

À lire aussi : Paris FC 2-0 Lorient: Olivier Pantaloni détruit Tosin Aiyegun et ses coéquipiers

16h00 :

Tchad vs Mali

Comores vs Madagascar

À lire aussi : Liga: le groupe du Real Madrid face à Villarreal avec Mbappé et Vinicius

Sierra Leone vs Burkina Faso

République centrafricaine vs Ghana

Djibouti vs Egypte

À lire aussi : Manchester United: Ruben Amorim serein malgré les annonces de départ

19h00 :

Tanzanie vs Zambie

Niger vs Congo

Jeudi 08 octobre 2025

13h00 : Burundi vs Kenya

16h00 :

À lire aussi : Argentine: la liste contre le Venezuela avec Lionel Messi

Libéria vs Namibie

Mozambique vs Guinée

Somalie vs Algérie

À lire aussi : Mondial 2026 (Q): la liste de l’Angleterre, sans Bellingham et Foden

Botswana vs Ouganda

Vendredi 10 octobre 2025

12h00 : Soudan du sud vs Sénégal

À lire aussi : Barça: Lamine Yamal forfait pour 2 à 3 semaines

13h00 :

Gambie vs Gabon

Togo vs RDC

Seychelles vs Côte d’Ivoire

Soudan vs Mauritanie

16h00 :

Sao-Tomé-et-Principe vs Tunisie

Bénin vs Rwanda

Lesotho vs Nigéria

Zimbabwe vs Afrique du sud