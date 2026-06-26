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Mondial 2026 : pari gratuit Sénégal – Irak, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Sénégal – Irak, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Sénégal VS Irak, le 26/06/2026 20:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Le match est programme le 26/06/2026 20:00 au BMO Field. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Sénégal
A venir BMO Field
Irak
26/06/2026 20:00 Groupe I

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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