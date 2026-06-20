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Mondial 2026 : pari gratuit Pays-Bas – Suède, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Pays-Bas – Suède, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Pays-Bas VS Suède, le 20/06/2026 18:00, stade NRG Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 20/06/2026 18:00 au NRG Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Pays-Bas
A venir NRG Stadium
Suède
20/06/2026 18:00 Groupe F
Avant-match

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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