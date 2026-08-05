Guillaume de Tonquédec : que reste‑t‑il du château familial

Ce 5 août 2026, l’anniversaire de la sortie au cinéma de Les Blagues de Toto le 5 août 2020 rappelle aussi la double actualité autour de Guillaume de Tonquédec : comédien connu pour ses rôles dans Fais pas ci, fais pas ça et Le Prénom, il porte un nom attaché à un monument majeur de la Bretagne, le château de Tonquédec dans les Côtes-d’Armor.

Né à Paris le 18 octobre 1966, Guillaume Emmanuel Marie de Quengo de Tonquédec descend d’une ancienne famille de la noblesse bretonne. Les archives familiales indiquent que ses ancêtres furent propriétaires du château de Tonquédec de 1626 à 1801 puis de 1828 à 1878, avant que la propriété ne quitte définitivement la lignée.

Perché au-dessus de la vallée du Léguer, à quelques kilomètres de Lannion, le château, d’origine XIIe siècle, a traversé plusieurs phases historiques : guerres de succession en Bretagne, guerres de Religion et campagnes de reconstruction qui ont façonné son architecture défensive. Ses remparts, son donjon et ses tours figurent parmi les éléments médiévaux les mieux conservés de la région.

Une forteresse et une mémoire familiale

Le destin de la propriété a été profondément marqué par la Révolution française. En 1792, l’un des propriétaires, René-André du Quengo, est arrêté et ses biens sont placés sous séquestre. Après une période d’amnistie, le château est vendu pour permettre de rembourser des dettes. La famille retrouve brièvement la propriété au XIXe siècle, mais la transmission n’est pas pérenne et l’édifice change plusieurs fois de mains.

À la fin du XIXe siècle, le château a failli être démantelé pierre par pierre par un marchand de biens. Il a finalement été acquis par le marquis de Keroüartz puis transmis à la famille de Rougé, qui en est propriétaire aujourd’hui. Classé monument historique depuis 1862, le site a bénéficié de travaux de restauration entrepris depuis les années 1950 par la famille de Rougé.

Les restaurations ont permis de rouvrir le monument au public : le château de Tonquédec accueille des visiteurs d’avril à octobre, avec des visites guidées, des expositions et des animations à thème médiéval pour présenter l’histoire du lieu et son architecture défensive.

Malgré la perte de la propriété depuis près d’un siècle et demi, le patronyme de Tonquédec conserve une résonance patrimoniale. Pour Guillaume de Tonquédec, la Bretagne reste un refuge affectif. Ses parents se sont installés dans le Trégor, entre Trégastel et Lannion, et le comédien revient régulièrement sur la Côte de Granit Rose, où il pratique la mer depuis Ploumanac’h.

Il a évoqué dans la presse locale l’importance de ces retours et des éléments naturels de la région pour son équilibre, rappelant des souvenirs d’enfance comme l’obtention de son brevet de natation à Trégastel ou une photographie d’enfance visible dans le générique du film Le Prénom, prise près de l’île aux Lapins. Dans plusieurs entretiens, il décrit cette histoire familiale comme une « source de fierté discrète ».