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Mondial 2026 : pari gratuit Angleterre – Ghana, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Angleterre – Ghana, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
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SOMMAIRE

Le match est programme le 23/06/2026 21:00 au Gillette Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00 Groupe L

Votre pronostic

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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