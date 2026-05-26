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Europe

Mondial 2026: Messi inquiète l’Argentine à quelques semaines de la compétition

Touché à l’ischio-jambier gauche lors d’un match de l’Inter Miami, Lionel Messi suscite l’inquiétude en Argentine à l’approche de la Coupe du monde 2026. Le staff de l’Albiceleste reste toutefois prudent mais confiant quant à la présence de son capitaine pour le tournoi.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine
Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine @AFP
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L’Argentine espère pouvoir compter sur un Lionel Messi pleinement opérationnel pour le début de la Coupe du monde 2026, après une alerte musculaire à l’ischio-jambier gauche survenue en championnat. Le capitaine de l’Inter Miami s’est blessé dimanche lors de la rencontre face à l’Union de Philadelphie. Âgé de 39 ans, l’attaquant argentin a été contraint de céder sa place à la 73e minute de jeu, visiblement touché physiquement.

Dans un communiqué, le club floridien a précisé la nature de la blessure : « Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic initial fait état d’une surcharge associée à une fatigue musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. » L’Inter Miami ajoute que « le calendrier de son retour à l’activité physique dépendra de ses progrès cliniques et fonctionnels ».

Du côté de l’Albiceleste, on reste prudent mais confiant quant à la présence de son leader pour le Mondial 2026, où l’Argentine évoluera dans le groupe J aux côtés de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie. En attendant l’échéance, les champions du monde disputeront deux matchs amicaux de préparation face au Honduras, le 6 juin, puis contre l’Islande, le 9 juin.



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