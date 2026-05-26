Manchester United verrouille Bruno Fernandes malgré les convoitises

Courtisé par plusieurs clubs européens et saoudiens, Bruno Fernandes devrait finalement poursuivre son aventure à Manchester United. Les Red Devils ont entamé des discussions afin de sécuriser l’avenir de leur capitaine, élu meilleur joueur de Premier League cette saison.

Manchester United a fermé la porte à un départ de son capitaine Bruno Fernandes, malgré l’intérêt persistant de plusieurs clubs saoudiens et européens. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Red Devils ont déjà entamé des discussions avec le milieu portugais afin de prolonger son aventure à Old Trafford au-delà de l’été 2026. Le club mancunien souhaite faire du joueur de 31 ans l’un des piliers de son projet pour les prochaines saisons.

Les premiers échanges entre les deux parties ont récemment eu lieu dans un climat jugé positif, même si Fernandes dispose toujours d’une clause libératoire estimée à 57 millions de livres sterling dans son contrat. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien meneur de jeu du Sporting CP reste considéré comme un élément indispensable de l’effectif mancunien, tant pour son leadership que pour son influence sur le terrain. Auteur d’une saison remarquable, Bruno Fernandes a d’ailleurs été sacré meilleur joueur de Premier League pour l’exercice 2025/26, confirmant son statut de référence du championnat anglais.





