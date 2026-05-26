Manchester United: Rio Ferdinand pousse pour l’arrivée de Lewandowski

Alors que Manchester United prépare activement son mercato estival, Rio Ferdinand a appelé les Red Devils à renforcer leur effectif avec des joueurs d’expérience, citant notamment Robert Lewandowski en attaque et Ederson au milieu de terrain. L’ancienne gloire mancunienne estime que le club doit corriger certaines erreurs du passé pour redevenir compétitif.

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a appelé son ancien club à renforcer son secteur offensif en ciblant notamment Robert Lewandowski. L’ancien défenseur anglais estime également que les Red Devils ont manqué une opportunité en ne recrutant pas plus tôt le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, aujourd’hui régulièrement cité parmi les pistes prioritaires du club mancunien.

Alors que Lewandowski a disputé ce week-end ce qui pourrait être son dernier match sous les couleurs du FC Barcelone et se dirige vers un nouveau défi cet été, Ederson est lui aussi annoncé avec insistance du côté d’Old Trafford. Interrogé sur les besoins de Manchester United avant le mercato estival sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a détaillé ses priorités : « On parle d’Ederson [milieu de terrain de l’Atalanta], que nous aurions dû recruter il y a deux ans. Un bon footballeur. »

L’ancien international anglais insiste sur la nécessité de renforcer l’entrejeu : « Je pense que nous allons devoir acheter deux ou trois milieux de terrain pour couvrir cette zone, et il faut des joueurs rapides et mobiles, capables de se déplacer. » Il ouvre également la porte à une arrivée de Lewandowski : « Lewandowski est aussi une bonne option s’ils veulent recruter un autre attaquant. S’il venait, il apporterait une grande expérience, et Sesko pourrait apprendre énormément. »





