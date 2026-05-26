Pierre Bellemare : à qui a-t-il laissé les droits d’auteur de ses 90 livres ?

Ce 26 mai 2026 marque le huitième anniversaire de la disparition de Pierre Bellemare, personnalité emblématique des médias français. L’homme à la voix grave, décédé à l’âge de 88 ans, avait su s’imposer bien au-delà de la simple animation, laissant une empreinte durable dans les domaines de la radio, de la télévision, de l’écriture et même du cinéma. Avec une carrière riche de plus de soixante années, il a su captiver plusieurs générations grâce à ses talents de conteur, producteur et écrivain prolifique. L’héritage que laisse derrière lui soulève cependant des interrogations quant à sa fortune réelle et à la gestion des droits d’auteur de ses œuvres.

Figure incontournable du paysage audiovisuel français, Pierre Bellemare est devenu célèbre grâce à des émissions iconiques telles que La Caméra invisible, Téléshopping, Les Dossiers extraordinaires ou encore Les Grosses Têtes. En parallèle, il a nourri une carrière littéraire dense, signant près de 90 ouvrages entre récits de faits divers, histoires criminelles et biographies. Ses livres, parmi lesquels figurent des titres comme Histoires vraies ou Les Dossiers d’Interpol, ont rencontré un large succès commercial. Pourtant, malgré cette apparence de réussite financière, la réalité est plus nuancée.

C’est son fils, Pierre Dhostel, qui a apporté un éclairage sur la situation patrimoniale de son père, lors d’une émission diffusée sur C8 intitulée Chez Jordan. Il y a révélé que si son père avait effectivement accumulé des gains importants au cours de sa carrière, il avait aussi fait face à des dépenses conséquentes. Notamment les achats de bateaux et les travaux réalisés dans sa propriété du Périgord ont contribué à réduire la valeur de son patrimoine. Selon les informations données en 2024, l’héritage laissé par Pierre Bellemare s’élevait à environ un million d’euros, somme à répartir entre plusieurs bénéficiaires.

Une fortune et des droits d’auteur sous gestion familiale

Concernant spécifiquement les revenus issus des droits d’auteur liés à ses nombreux ouvrages, le fils de l’animateur a également précisé que ceux-ci avaient été transmis à sa seconde épouse, Roselyne Bracchi, mère de leur fille Maria-Pia. Cette répartition, décidée de son vivant par Pierre Bellemare, exclut Pierre Dhostel de tout bénéfice financier tiré de ces droits. Il a clairement affirmé : « Les droits d’auteur de mon père sont pour ma belle-mère, donc moi je n’ai aucun droit d’auteur », ajoutant qu’il acceptait pleinement cette décision familiale.

La nature des revenus générés par ces ouvrages a aussi été évoquée, avec la précision qu’ils ne sont pas comparables à ceux perçus dans d’autres secteurs artistiques plus lucratifs comme la musique. Malgré la réédition et la vente continue des livres de Pierre Bellemare, les revenus tirés des droits d’auteur restent modestes et réguliers, sans générer de versements exceptionnels.

Au-delà des aspects financiers, l’œuvre de Pierre Bellemare continue de marquer la culture populaire française. Son style de narration, son talent pour la mise en suspense et ses choix thématiques autour du fait divers ont contribué à créer un genre télévisuel et radiophonique unique. Des centaines d’épisodes de ses émissions restent disponibles en rediffusion, et plusieurs de ses histoires ont été adaptées sous forme de podcasts, témoignant d’un attrait toujours d’actualité.

Son influence est également visible dans de nombreuses imitations et parodies qui soulignent son style inimitable. Même huit ans après sa disparition, Pierre Bellemare conserve une place singulière dans le paysage médiatique, laissant derrière lui un héritage culturel vaste et durable.