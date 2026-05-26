Bénin: la CGTB, la CSA-Bénin, l’UNSTB félicitent Talon pour la transmission pacifique du pouvoir

La République du Bénin a encore donné l’exemple d’un pays démocratique à travers l’alternance à la tête du pays. Cette transmission pacifique du pouvoir est saluée par un groupe d’organisation syndicales.

Au lendemain de l’investiture du président Romuald Wadagni, trois grandes centrales syndicales béninoises à savoir: la CSA-Bénin, la CGTB et l’UNSTB ont rendu publique une déclaration commune le 25 mai 2026. Elles y expriment leur reconnaissance au président sortant Patrice Talon pour avoir respecté l’exigence d’alternance au pouvoir et permis au peuple béninois d’expérimenter un nouveau leadership politique.

Dans ce texte, les organisations syndicales soulignent que l’action de Patrice Talon s’est inscrite « résolument et de fort belle manière dans le respect des exigences d’alternance », offrant ainsi une transition institutionnelle exemplaire.

Elles exhortent l’ensemble des acteurs nationaux à persévérer dans cette voie afin de consolider l’enracinement de la démocratie et de garantir que son évolution demeure au service des travailleurs et du peuple béninois.

La déclaration est signée par Anselme Amoussou pour la CSA-Bénin, Moudassirou Bachabi pour la CGTB et Appolinaire Afféwé pour l’UNSTB.

Ce geste collectif des syndicats traduit une reconnaissance institutionnelle du rôle joué par Patrice Talon dans la consolidation démocratique, à la veille de l’ouverture d’un nouveau chapitre politique sous la présidence de Romuald Wadagni.