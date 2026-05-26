Diplomatie: Ousmane Batoko exhorte Romuald Wadagni à renouer avec l’AES

Au lendemain de son investiture, le président Romuald Wadagni voit déjà s’exprimer des attentes fortes sur le plan diplomatique.

Intervenant sur Bip Radio ce dimanche 24 mai 2026, l’ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko a appelé le nouveau chef de l’État à restaurer les relations entre le Bénin et les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), notamment le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

Selon lui, les tensions diplomatiques doivent désormais appartenir au passé. La crise avec le Niger s’était accentuée après le coup d’État de 2023 ayant renversé Mohamed Bazoum, les autorités nigériennes accusant Cotonou d’abriter des bases militaires françaises, ce que le Bénin avait toujours démenti.

Malgré des médiations menées par Boni Yayi et Nicéphore Soglo, les relations étaient restées crispées. Pour Ousmane Batoko, l’ambiance observée lors de l’investiture traduit une aspiration à la réconciliation.

Un message qui rejoint les propos du président Wadagni dans son discours : « Aux voisins du Bénin, nous sommes condamnés à travailler ensemble. »

La diplomatie régionale apparaît ainsi comme l’une des premières priorités du nouveau mandat, avec l’objectif de rétablir un climat de confiance et de coopération entre Cotonou et ses voisins sahéliens.