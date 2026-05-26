Bénin: voici le chronogramme de passation de charges dans les départements ministériels

Les 27 ministres nommés dans le gouvernement du président Patrice Talon seront installés ce jour, mardi 26 mai 2026. Le calendrier de leur installation est désormais connu.

Le gouvernement du président Romuald Wadagni, composé de 27 ministres, entre officiellement en fonction ce mardi 26 mai 2026. Les cérémonies de passations de charges sont programmées dès la fin de la matinée dans plusieurs départements ministériels.

À partir de 11 heures, l’ancien ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari transmettra son portefeuille à Corinne Amori Brunet. Quelques heures plus tard, à 15 heures, il prendra lui-même ses nouvelles fonctions à la tête du ministère du Tourisme, du Commerce extérieur, de l’Industrie et de l’Investissement, en remplacement de Shadiya Alimatou Assouman.

Le même schéma se répète pour Véronique Tognifodé : après avoir quitté le ministère des Enseignements maternel et primaire dans la matinée, elle prendra officiellement les commandes du ministère de la Famille dans l’après-midi.

À 14 heures, Benjamin Hounkpatin transmettra le portefeuille de l’Enseignement supérieur à Sèdami Mèdégan Fagla, après avoir repris ses fonctions à la Santé.

Toujours dans la matinée, Aristide Médenou prendra ses charges au ministère de l’Économie et des Finances et de la Coopération. À la Défense nationale, Gildas Agonkan succédera à Fortunet Nouatin, tandis qu’au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Mama Cissé remplacera Alassane Seïdou.

Dans l’après-midi, Janvier Yahouédéou prendra officiellement les commandes du ministère de la Décentralisation à 16 heures, en remplacement de Raphaël Akotègnon. Au même moment, Awaou Baco succédera à Modeste Kérékou au ministère des Petites et moyennes entreprises.

José Tonato, figure centrale du précédent gouvernement pour le cadre de vie, cédera quant à lui le portefeuille de l’Énergie à Edouard Dahome avant d’assurer une seconde passation au ministère du Cadre de vie et des Transports.

Cependant, certains des ministres du gouvernement Wadagni seront reconduits sans cérémonie de transition officielle. C’est le cas par exemple de Yvon Détchénou à la Justice, Aurélie Adam Soulé à la Communication ou encore Benoît Dato aux Sports. Ces derniers qui conservent ainsi leurs postes échappent à l’exercice protocolaire. Place maintenant au travail !

Ces passations de charges marquent le démarrage effectif du premier gouvernement Wadagni, composé de 24 portefeuilles, dont 7 anciens ministres reconduits, 17 nouveaux visages et 6 femmes. Le président a assuré que son mandat sera placé sous le signe de la continuité et du développement, avec pour objectif de traduire « la force retrouvée de l’État dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise ».