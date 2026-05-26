Jean-Louis Aubert mal à l’aise pour donner son opinion sur Patrick Bruel

Jean-Louis Aubert, invité de RTL, a exprimé son incapacité à trancher publiquement sur la controverse autour de Patrick Bruel, accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles et sur le point d’entamer une tournée consacrée aux 35 ans de son album Alors regarde. Sur les ondes, le chanteur a alterné entre empathie pour les victimes et réserve personnelle, déclarant qu’il ne se sentait pas en mesure de donner un avis tranché.

Les accusations visant Patrick Bruel ont relancé le débat sur la tenue de sa tournée anniversaire. Plusieurs élus locaux ont estimé que l’artiste ferait mieux de se mettre en retrait, un point de vue relayé dans l’espace public et ayant participé à alimenter les réactions autour de la programmation de ses concerts. La situation a placé des collègues et proches du chanteur face à un dilemme entre liberté d’expression, présomption d’innocence et écoute des victimes.

Jean-Louis Aubert, attendu ce lundi 25 mai 2026 sur la place centrale de Villes-sur-Auzon pour un concert organisé afin de financer la réouverture de l’église du village, est intervenu dans l’émission matinale de Marc-Olivier Fogiel. Sur RTL, il a expliqué pourquoi il préférait rester prudent et a évoqué aussi son rapport à la célébrité et à ses propres excès passés.

Déclarations et réserves de Jean-Louis Aubert

Interrogé directement sur son opinion, Aubert a résumé sa position par trois mots : « Je ne sais pas« . Il a ajouté : « Il doit y avoir une guerre intérieure avec lui‑même« , soulignant que la dimension privée des situations rendait délicate toute prise de parole publique. Il a insisté sur le fait que ce n’était pas à lui de dicter la conduite à tenir : « Ce n’est pas à moi de lui conseiller quoi faire. Les maires sont là pour lui conseiller certaines choses« , a‑t‑il déclaré.

Sur la question des victimes, il a reconnu la complexité et la douleur de la situation : « C’est quand même très compliqué pour les victimes« . Aubert a aussi admis son ignorance du « fond des choses » et a livré une réflexion sur les comportements masculins : « Parfois, les hommes sont très cons ou cuculs et ils l’ont été longtemps. Je ne sais pas par quelle chance j’ai en partie échappé à ça. J’aurais pu être très con aussi malheureusement« .

Au cours de l’entretien, le musicien est revenu sur son propre passé marqué par des excès. Il a dit avoir « été très excessif, mais de manière indépendante, bien avant que ce milieu le soit en groupe« , rappelant également qu’il a longtemps participé aux concerts des Enfoirés aux côtés de Patrick Bruel. Il a conclu en notant que les évolutions actuelles de l’époque comportent des aspects positifs : « l’époque change et il y a de bons côtés à ça« .